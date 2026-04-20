Testament-Frontmann Chuck Billy machte in der Vergangenheit viele Begegnungen mit Künstlicher Intelligenz, doch ihre Verwendung in der Musik lehnt er ab.

Künstliche Intelligenz beeinflusst viele Bereich des Lebens, so auch die Kunst. Etliche Musiker haben sich ihrer in den vergangenen Monaten und Jahren bedient, die Ergebnisse teilweise veröffentlicht. Andere erklären dagegen ihre Abneigung gegenüber den technischen Möglichkeiten. Auch laut Testament-Frontmann Chuck Billy sind diese kritisch zu betrachten. Für ihn müsse Kunst von Menschenhand stammen, erklärt er. Trotzdem erkennt Billy auch in diesem Bereich die Berechtigung von KI an. Vorsprung durch Kreativität „Es ist nicht kreativ. Ich schätze, es könnte ein kreatives Werkzeug sein, das einem beim Schreiben und Arbeiten hilft. Man sollte es nutzen, um etwas zu produzieren und dann zu…