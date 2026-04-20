Chris Holmes musste alle Auftritte der näheren Zukunft wegen Gesundheitsproblemen absagen. Es scheint jedoch nichts Ernstes zu sein.

Eigentlich wollte der ehemalige W.A.S.P.-Gitarrist Chris Holmes im Mai auf Tournee durch Skandinavien und Großbritannien gehen. Daraus wird erst mal nichts. Der 67-Jährige hat aktuell mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die zwar nicht lebensgefährlich sind, aber dennoch seine Aufmerksamkeit erfordern. Cancelled! Bereits am 10. April veröffentlichte der schwedische Club The Abyss ein Statement, in dem eine Nachricht von Chris Holmes und dessen Ehefrau (und Managerin) Catherine zitiert werden. „Aufgrund gesundheitlicher Probleme, die sofortige Behandlung erfordern, müssen wir die Mai-Tournee leider absagen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir weitere Informationen haben. Wir danken euch allen für euer Verständnis und…