Powerwolf steigen mit ihrem neuen Live-Album WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein!

Powerwolf steigen mit ihrem neuen Live-Album WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein. Damit ist die Erfolgsband nach PREACHERS OF THE NIGHT (2013), THE SACRAMENT OF SIN (2018), THE MONUMENTAL MASS - A CINEMATIC METAL EVENT (2022) und WAKE UP THE WICKED (2024) bereits zum fünften Mal an der Spitze der deutschen Charts - und zementieren damit ihren Status als eine der aktuell erfolgreichsten Bands! Daneben hat sich die Band durch Premium Slots auf den wichtigsten Rock- und Metal Festivals wie Wacken, Hellfest oder Graspop sowie riesige ausverkaufte Arena-Shows den Platz an der Genre-Spitze erspielt.…