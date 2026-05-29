Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 08.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Sacriversum und Ingested.

Draconian Gleich geblieben ist Draconians intensive Mischung aus Doom-, Death- und Gothic Metal, bei der in gerne über­langen Stücken absolute Finsternis und helle Licht­strahlen aufeinanderprallen. (Hier weiterlesen) Fateful Finality Klassischer Thrash trifft auf ziemlich alles, was Fateful Finality aus dem Hut zaubern können. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Maiausgabe sowie der am 15.05. erscheinenden Juniausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper Du willst…