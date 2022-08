‘Warhammer 40.000: Darktide’: Trailer veröffentlicht

Ende August – die Gamescom läuft. Im Rahmen der Spielemesse werden natürlich auch einige Trailer veröffentlicht. So gibt es auch neue Aufnahmen aus der ‘Warhammer’-Reihe: Der Entwickler Fatshark zeigt, wie das neue ‘Warhammer 40.000: Darktide’ aussieht.

Individuelles Kämpfen

Empfehlung der Redaktion Total War: Warhammer: ‘The Old World’-Trailer stellt die Spielwelt vor Der aktuelle Trailer zu Total War: Warhammer gibt einen Überblick über die Fantasy-Welt des kommenden Strategie-Schwergewichtes von The Creative Assembly. ‘Warhammer 40.000: Darktide’ ist ein First-Person-Koop-Spiel für bis zu vier Spieler. Gemeinsam verteidigen die zu steuernden Figuren als letzte Linie die Hive-Stadt Tertium. Die Lage der Stadt ist so düster, dass sogar Ausgestoßene und Kriminelle sich als Armee-Rekruten wiederfinden – zu dieser Gruppe gehören die Spieler. Dafür können sie selbst Charaktere konzipieren, dabei Aussehen, Klasse, Stärken, Schwächen, Spezialfähigkeiten und Hintergrundgeschichte der Figuren anpassen. Der zugehörige Editor war erstmals zu sehen.

Steht das einmal alles, gilt es, sich mit verschiedenen Waffen den zahlreichen Gegnern zu stellen. Zwölf Missionen wird es geben, der Schwierigkeitsgrad variiert. Der Trailer verspricht einiges an Feuer und Brutalität – ‘Warhammer’ eben!



‘Warhammer 40.000: Darktide’: Demo bald verfügbar

Während der Messe-Woche ist der Shooter noch in Köln am Stand von Level Infinite spielbar. „Wir können es kaum erwarten, die Reaktionen zu sehen, Feedback zu bekommen und uns […] auszutauschen“, sagte Martin Wahlung, Fatshark-CEO dazu. Nach der Gamescom wird bald eine Demo verfügbar sein. Das Spiel erscheint dann – nach mehreren Verschiebungen, denn ursprünglich hätte es bereits 2021 das Licht der Welt erblicken sollen – schließlich am 30. November für PC, später auch für Konsolen. ‘Warhammer 40.000: Darktide’ wird vom gleichen Studio wie zuvor beide ‘Warhammer: Vermintide’-Teile entwickelt.

[CONFIRMED]: @Darktide40K will be bringing an exclusive hands-on demo to #gamescom2022! The #RejectsWillRise in the Level Infinite booth! pic.twitter.com/UPKkY2xtrZ — Level Infinite (@LevelInfinite) August 17, 2022

