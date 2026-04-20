Brittany Furlan hat sich gegen Falling In Reverse-Frontmann Ronnie Radke durchgesetzt: Es gilt nun ein Kontaktverbot.

Falling In Reverse-Mastermind Ronnie Radke und Influencerin, Schauspielerin und Komödiantin Brittany Furlan (deren Ehemann Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee ist) haben sich im Verlauf des vergangenen Jahres immer wieder in die Haare gekriegt. Die vorläufige Schlusspointe der Angelegenheit ist nun zugunsten von Furlan ausgegangen: Die 39-Jährige konnte eine einstweilige Verfügung gegen den Rocker erwirken. Abstand halten So will das Boulevard-Portal TMZ in den Besitz von Gerichtsunterlagen gekommen sein, in denen steht, dass Brittany am 17. März 2026 ein Kontaktverbot zugestanden wurde. Die Verfügung wegen ziviler Belästigung gilt für zwei Jahre und besagt, dass Ronnie der Internet-Persönlichkeit sowie ihrem Zuhause und ihrem…