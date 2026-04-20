Die neue Dokumentation ‘Heavy Healing’ will zeigen, wie zuträglich Metal-Musik einer zerrütteten Gesundheit sein kann.

Um der positiven Wirkung des Metal wussten die Fans dieses Genres schon, da hätte einfaches Zuhören Abhilfe schaffen können: Was von vielen Menschen oft bloß als Lärm abgetan wird und in manchen Kreisen sogar als schädlich für Körper und Psyche gilt, soll durch die neue Dokumentation ‘Heavy Healing’ komplett hinterfragt werden. Für viele Menschen spielte diese Musik eine tragende Rolle in scheinbar ausweglosen Lebenssituationen. Die Dokumentation ‘Heavy Healing’ soll jegliche schändlichen Gerüchte widerlegen, in eine positive Richtung lenken und zeigen, wie Metal für viele Menschen in schwierigen Lebenssituationen therapeutisch wirkt. Metal-Wunderheilung? In ‘Heavy Healing’ erzählen Künstlerinnen und Künstler sowie Fans…