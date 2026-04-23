Ciro Ernesto Mansillo, seines Zeichens Tänzer beim Stuttgarter Ballett, ist kürzlich als Sänger bei einer Metal-Formation eingestiegen.

Erst vor Kurzem berichtete METAL HAMMER über den italienischen Skirennfahrer Dominik Paris, welcher bei den kürzlich in Mailand und Cortina d’Ampezzo über die Bühne gegangenen Olympischen Winterspielen im Abfahrtsrennen am Samstag, den 7. Februar 2026 die Bronzemedaille gewonnen hat. Nun hat sich ein neuer ungewöhnlicher Kontrast mit metallischem Bezug aufgetan. So gibt es am Stuttgarter Ballett einen Solisten, der seit Kurzem bei einer Metal-Band als Sänger fungiert. Es handelt sich um Balletttänzer Ciro Ernesto Mansillo. Erfolgreiches Debüt Der Argentinier hatte am vergangenen Samstag nun seinen ersten Gig mit Band Death By Dissonance im JuZe Backnang, wo die Baden-Württemberger nicht nur…