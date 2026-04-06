The Amity Affliction stehen aufgrund enormer Schulden unter finanziellen Zugzwängen gegenüber dem australischen Finanzamt.

Bei The Amity Affliction brennt die Hütte. Zuletzt hatten sich der im Februar 2025 geschasste Sänger/Bassist Ahren Stringer und Frontmann Joel Birch zusammen mit dem Rest der Band in einem Rechtsstreit um den Band-Namen als Marke verzettelt. Doch damit nicht genug: Wie das Blunt-Magazin berichtet, trägt die Metalcore-Institution einen großen Schuldenberg mit sich herum, den sie abtragen muss. Konkret sind es 646.000 Australische Dollar (rund 390.000 Euro). Verzwickte Lage So belegen offenbar unternehmerische Dokumente von The Amity Affliction, dass sich die Gruppe vergangenes Jahr im Stillen einem formellen Restrukturierungsprozess verpflichtet hat, um das Minus wieder wettzumachen. Hierfür müssen Ahren Stringer…