Lorraine Lewis (Femme Fatale, Ex-Vixen) hat offenbar Redebedarf. Die 67-Jährige hat demnächst vor, ihren eigenen Podcast „Dangerously Honest With Lorraine Lewis“ aufzunehmen, wie sie im Interview mit Rock The Life offenbart. Gemeinsam mit iHeartPodcasts will sie das Projekt im Februar starten.

Gefährlich ehrlich

Auf die Frage, was sie gerade alles vorhat, antwortet die Sängerin: „Aktuell habe ich viele Dinge am Laufen, aber es gibt brandneue Nachrichten, die ich euch hier erzählen kann. Ich bekomme meinen ganz eigenen Podcast auf iHeartRadio. Er heißt ‚Dangerously Honest With Lorraine Lewis’ und die erste Episode kommt am Valentinstag.“

Die Podcast-Folgen dürften spannen werden, da Lewis nicht vor hat, sich etwas vorschreiben zu lassen, wie sie betont. „Ich lebe mein Leben ohne Reue. Ich habe mir meine Sporen verdient und ich liebe alle. Gleichzeitig möchte ich mein Leben einfach so leben, wie ich will. Ich möchte nicht auf irgendwen anderes hören.

Kapitänin ohne Reue

Ich werde mein Schiff so lenken, wie ich möchte und ohne Reue. Mich interessieren keine Zahlen oder Alter. Ich reagiere auf Energie — das ist mir wichtig. Ich habe mich entschieden, mein Leben so zu leben. So wird auch der Podcast sein. Ich werde Gäste einladen und mal aufrollen, was hinter den Kulissen der Rock’n’Roll-Welt passiert.“

Außerdem hat sie vor, näher auf ihre Tätigkeit auf der Online-Plattform OnlyFans einzugehen: „Wie es ist, als Frau auf OnlyFans aktiv zu sein, und um was für verrückten Scheiß man gebeten wird. Ich werde es genau so erzählen, wie es ist. Das wird eine spaßige, ehrliche Unterhaltung, in der ich die Fragen stelle, aber schätzungsweise auch beantworte. Ich freue mich sehr darauf. Das wurde erst vor einigen Tagen bestätigt.“ Lewis offenbarte 2025, dass sie auf der Abo-Plattform OnlyFans aktiv sei, bei der Nutzer monatlich meistens für erotische Inhalte zahlen.

