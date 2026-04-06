Gitarrist Tom Morello erklärt seine Liebe für Judas Priest und warum er an ‘The Ballad Of Judas Priest’ beteiligt war.

Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello scheint in der Musikszene allgegenwärtig zu sein. Neben diversen politischen Auftritten (unter anderem mit Bruce Springsteen) sowie seinen musikalischen Projekten und seiner Rolle als Musikalischer Direktor beim "Back To The Beginning"-Konzert im Juli 2025 versuchte sich der Musiker auch als Co-Regisseur bei dem neuen Dokumentarfilm ‘The Ballad Of Judas Priest’. Metal-Götter? Im Interview mit Chiles Sonar FM erklärt Morello, warum es ihm wichtig war, Teil des Dreh-Teams für den Judas Priest-Dokumentarfilm zu sein. Er erzählt: "Es gibt eine Sache, abgesehen von den Gitarren-Parts, denn die gehören selbstverständlich dazu, die ich an Judas Priest besonders…