Foo Fighters-Mastermind Dave Grohl hat sich in zahlreichen Therapiestunden selbst auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt.

Dave Grohl war jedermanns Liebling und galt als der netteste Kerl im Rock’n’Roll. Bis der Foo Fighters-Chef offenbarte, dass er bei einem Seitensprung eine andere Frau geschwängert hat und erneut Vater wird. Über diesen Themenkomplex hat der einstige Nirvana-Schlagzeuger nun in einem Interview mit der britschen Zeitung The Guardian geplaudert. Demnach hat der 57-Jährige laut eigenen Angaben bislang mehr als 430 Therapiesitzungen absolviert. Sucht nach Erfolgen Im Gespräch mit Journalist Ben-Beaumont Thomas berichtete Dave Grohl, dass er "sechs Tage pro Wochen für 70 Wochen in Therapie war": "Ich habe das neulich ausgerechnet: Das waren über 430 Sitzungen." Allerdings war seine folgenschwere Affäre…