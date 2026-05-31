Das einstige Metallica-Mitglied Jason Newsted hat zuletzt in einem Schutzzentrum für Tiere für angenehmen Sound gesorgt.

Wie sich herausstellt, hat Jason Newsted ein Herz für Tiere: Der frühere Metallica-Bassist hat nämlich kürzlich dem Tierasyl Busch Wildlife Sanctuary in seinem Wohnort Jupiter in Florida einen Besuch abgestattet. Bei dieser Gelegenheit hat der Musiker für ein paar schöne Klänge gesorgt und in die Saiten seiner Akustikgitarre gegriffen. Die Einlage war Teil eines Event für die Tiere, um Neugier bei ihn hervorzurufen und Stress zu reduzieren. Tierisches Ständchen Im unten zu sehenden Video intoniert Jason Newsted den John Lennon-Klassiker ‘Imagine’ für die Vierbeiner und Vögel. Einem Graufuchs hat er es damit besonders angetan, der sogar die Hand des Rockers…