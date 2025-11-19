Nach seinem Aus bei Hatebreed Anfang dieses Jahres hat Chris Beattie Anwälte eingeschaltet. Nun reagieren seine ehemaligen Kollegen darauf.

Im Februar bestätigte Gründungsmitglied und Bassist Chris Beattie sein Aus bei Hatebreed. In seinem ausführlichen Statement stellte er klar, „dass es nicht meine Entscheidung war, die Band zu verlassen, und dass mein Abgang ungerechtfertigt war und auf irreführende sowie falsche Statements zurückgeht.“ Im Mai erklärte Beattie gegenüber The New York Hardcore Chronicles Live!: „Anwälte sind bereits involviert. Sie verbringen viel Zeit damit, sich mit allen Einzelheiten auseinanderzusetzen.“ Jamey Jasta und Co. hielten sich diesbezüglich weitestgehend bedeckt. Einzig Schlagzeuger Matt Byrne äußerte sich im Interview mit Cassius Morris. „Ich kann nicht viel darüber sagen, weil Anwälte involviert sind und Dinge geklärt werden…