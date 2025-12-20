Der frühere Illdisposed-Gitarrist Rasmus „Hække“ Henriksen ist tot. Die Band ehrte den Musiker mit einem emotionalen Statement.

Wie Illdisposed am 27. Oktober bekannt gaben, ist der frühere Gitarrist Rasmus „Hække“ Henriksen im Alter von 47 Jahren verstorben. Der Musiker war von 2019 bis 2023 Teil der Death Metal-Band. In den Sozialen Medien teilten die Dänen etliche Fotos des Musikers sowie bewegende Worte. Emotionaler Nachruf In dem entsprechenden Post auf Facebook heißt es: „Rasmus „Hække“ Henriksen [26.09.78 – 26.10.25]. Für immer in unseren Herzen. Du bist viel zu früh von uns gegangen. Wir werden deine Freundlichkeit, deine unendliche positive Energie und deine kraftvollen Riffs vermissen. Flieg, lieber Freund, und lass deine Energie in uns allen weiterleben. Wir lieben…