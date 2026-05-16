Der Song ‘Reward The Scars’ ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Korn und ‘Diablo IV’ anlässlich der Veröffentlichung des Addons ‘Lord Of Hatred’.

Gitarrist Brian Welch spricht exklusiv mit METAL HAMMER über die Hintergründe von ‘Reward The Scars’ und der Kooperation mit ‘Diablo IV’. METAL HAMMER: Brian, ‘Reward The Scars’ ist nach ‘Haze’ (2008) für das gleichnamige Videospiel eure zweite musikalische Zusammenarbeit mit der Gaming-Industrie. Wart ihr für ‘Diablo’ (2023) sofort wieder mit an Bord? Brian Welch: Teilweise. Jonathan (Davis, Sänger – Anm.d.A.) ist seit Jahrzehnten Gamer und großer Fan der ‘Diablo’-Reihe. Wenn Korn auf Tour sind, zockt er permanent. Jeden! Einzelnen! Tag! Treffen wir uns privat, essen wir gemeinsam. Anschließend verzieht er sich direkt wieder vor seine Konsole. Rate mal, wer der…