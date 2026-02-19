Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Sebastian Bach trauert um seine verstorbenen Idole

Sebastian Bach
Sebastian Bach @ Irvine Meadows Amphitheatre, Kalifornien, am 15. August, 2015.
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
von
Einige Vorbilder von Sebastian Bach sind inzwischen tot. Nun erklärte der ehemalige Skid Row-Frontmann, wie schwer ihn diese Verluste trafen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Der einstige Skid Row-Sänger Sebastian Bach trauert um Musiker, die ihm nahestanden. Vergangenes Jahr hatte er mit dem früheren Kiss-Gitarristen Ace Frehley sowie Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne gleich mehrere Todesfälle zu beklagen. Im Interview mit ‘Loudwire Nights’ erklärte der Musiker nun, wie er mit derartigen Verlusten umgeht.

Große Verluste für Sebastian Bach

„Ich glaube, jeder trauert anders. Bei mir kommt die Traurigkeit in Wellen. Oder sie trifft mich, wenn ich es am wenigsten erwarte. Wie bei Ace Frehley“, sagte Bach. „Ich liebe Ozzy, aber Ace ist wie ein Teil meiner Kindheit. Er ist für mich wie der Weihnachtsmann. Er ist eine Art Kultfigur. Das ist Ozzy auch, aber Kiss mit dem Make-up, den Kostümen, den Comics und dem Spielzeug – das ist etwas ganz anderes.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Im Flugzeug höre ich beispielsweise Aces erstes Soloalbum (ACE FREHLEY, 1978 – Anm.d.A.) und einen Song wie ‘What’s On Your Mind?’. Ich weiß nicht, wie tief andere in Erinnerungen schwelgen, aber es gibt bestimmte Lieder, bei denen mich die Art, wie er Gitarre spielt, einfach tief berührt, wie ‘Got To Choose’ vom Kiss-Album HOTTER THAN HELL (1974 – Anm.d.A.). Sein Gespür für Melodien war so wunderschön und einzigartig.

Wir müssen lernen, mit dem Tod eines nahestehenden Menschen umzugehen, aber […] wir können nicht einfach zu Hause bleiben und den ganzen Tag weinen. Das habe ich getan, als mein Vater starb. […] Ich habe letztes Jahr auch meinen Cousin verloren, der mit Ace befreundet war, was echt komisch ist. Wir waren als Kinder totale Kiss-Fans. Er war erst 52.

18 and Life on Skid Row (English Edition)
18 and Life on Skid Row (English Edition)
von Dey Street Books
Für bei Amazon kaufen

Wenn ich an den Tod eines Menschen denke, dann denke ich an ihn. Gleichzeitig bin ich aber auch wütend auf ihn, weil er so jung gestorben ist. Nach dem Motto: Verdammt noch mal! Warum tut man sowas in seinem Alter? Das ist natürlich total bescheuert, denn er wollte ja offensichtlich nicht sterben. Aber ich werde eben wütend, wenn mich jemand verlässt. Das ist irrational. Ein irrationaler Gedanke. Aber ich glaube, das geht uns allen mal so.“

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Ace Frehley black sabbath Got To Chose Hotter Than Hell Interview kiss Loudwire Nights Ozzy Osbourne Sebastian Bach Skid Row What’s On Your Mind?
Poison: Rikki Rockett spekuliert über Gigs ohne Bret Michaels
Poison während einer Pressekonferenz am 04.12.2019 in Los Angeles: (v.l.n.r.) C.C. DeVille, Bret Michaels, Rikki Rockett und Bobby Dall
Da eine geplante Jubiläumsournee geplatzt ist, denken Poison darüber nach, ohne Frontmann Bret Michaels aufzutreten.
Unter den Poison-Musikern rumort es aktuell offenbar gewaltig. Erst cancelte die Glam Metal-Band eine für 2026 angesetzte Tour des 40. Jubiläums von LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN (1986) – angeblich aus monetären Streitereien zwischen Bret Michaels und den übrigen Mitgliedern –, nun wird über einen Ersatz für den Frontmann spekuliert. Poison ohne Michaels? Eigentlich wollten Poison anlässlich des 40. Jubiläums von LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN  auf Jubiläums-Tour gehen. Das Vorhaben schien beschlossene Sache, doch scheiterte letzten Endes. Wie Schlagzeuger Rikki Rockett betonte, sei dies vor allem auf Sänger Bret Michaels zurückzuführen. Dieser habe nämlich den Löwenanteil der…
Weiterlesen
Zur Startseite