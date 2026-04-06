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Mytallica live in Bochum 16.09.2026

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Michael Anthony: Eddie und Alex waren unzertrennlich
Van Halen, Michael Anthony
Wie Michael Anthony berichtet, war das Verhältnis zwischen Eddie und Alex van Halen derart innig, dass dies die Grüppchenbildung innerhalb der Band förderte.
Einst galten Van Halen als eine der bedeutendsten Heavy Metal-Band des Planeten. Doch wie der frühere Bassist Michael Anthony erzählt, gab es innerhalb der Besetzung eine sehr deutliche Grüppchenbildung – teilweise zu dessen Leidwesen. Aber Anthony habe dadurch auch eine bedeutende Freundschaft geknüpft. Geteiltes Leid „Schon von Anfang an bei Van Halen waren es immer die beiden Brüder, die fest zusammenhielten. Denn Eddie (van Halen, Gitarre – Anm.d.A.) und Al (Alex van Halen, Schlagzeug – Anm.d.A.) hatten eine Bindung, die anders war als jede andere, die ich je zwischen Brüdern gesehen habe, musikalisch wie auch menschlich. Und so sagen die…
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