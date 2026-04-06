Seit Beginn dieses Jahres steht Lauren Hart bei Arch Enemy am Mikrofon. In Peking absolvierte sie ihren ersten Auftritt als neue Frontfrau.

Nach dem überraschenden Abgang von Alissa White-Gluz im November 2025 brauchten Arch Enemy eine neue Stimme. Mit der Veröffentlichung der Single ‘To The Last Breath’ stellten Michael Amott und Co. im Februar Lauren Hart (Ex-Once Human) als Frontfrau vor. Nun hatte die Formation ihren ersten gemeinsamen Live-Auftritt. Der perfekte Start Am 27. März starteten Arch Enemy ihre Asien-Tour in Peking. Das Publikum der chinesischen Hauptstadt scheint keinerlei Probleme mit dem Besetzungswechsel zu haben und feiert die Melodic Death-Metaller. Auch die Reaktionen im Netz lesen sich bislang durchweg positiv. Arch Enemy selbst scheinen nach dem Konzert ein wenig überrascht von der…