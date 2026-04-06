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Mytallica live in Leipzig 04.09.2026

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Künstler: Mytallica

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Arch Enemy: So lief der erste Auftritt mit Lauren Hart
Arch Enemy im Jahr 2026: Jetzt mit Lauren Hart (M.) am Mikro
Seit Beginn dieses Jahres steht Lauren Hart bei Arch Enemy am Mikrofon. In Peking absolvierte sie ihren ersten Auftritt als neue Frontfrau.
Nach dem überraschenden Abgang von Alissa White-Gluz im November 2025 brauchten Arch Enemy eine neue Stimme. Mit der Veröffentlichung der Single ‘To The Last Breath’ stellten Michael Amott und Co. im Februar Lauren Hart (Ex-Once Human) als Frontfrau vor. Nun hatte die Formation ihren ersten gemeinsamen Live-Auftritt. Der perfekte Start Am 27. März starteten Arch Enemy ihre Asien-Tour in Peking. Das Publikum der chinesischen Hauptstadt scheint keinerlei Probleme mit dem Besetzungswechsel zu haben und feiert die Melodic Death-Metaller. Auch die Reaktionen im Netz lesen sich bislang durchweg positiv. Arch Enemy selbst scheinen nach dem Konzert ein wenig überrascht von der…
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