Mit „Tranquilo II“ gehen In Extremo erneut auf Akustik-Tour in ausgewählten, besonders stimmungsvollen Spielstätten

Vor 16 Jahren sorgte ein besonderes Konzertkonzept für große Begeisterung bei den Fans von In Extremo. Unter dem Titel „Tranquilo“ präsentierte die Band ihre Songs erstmals in ungewohnt ruhigen, akustischen Arrangements und zeigte damit eine ganz andere Seite ihres Schaffens. Die Resonanz war überwältigend, und seitdem wünschen sich viele Anhänger eine Fortsetzung dieses außergewöhnlichen Formats. Nun ist es endlich so weit: Mit „Tranquilo II“ gehen In Extremo erneut auf Akustik-Tour. 16 Jahre nach dem ersten Kapitel ist viel passiert. Neue Alben sind erschienen, zahlreiche Songs haben ihren Weg ins Repertoire gefunden. Dass die Band diesen Schritt wagt, passt perfekt zu…