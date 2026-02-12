Auch interessant
Alle Jahre wieder steigt das große Jagen und Sammeln am Record Store Day. Dieses Jahr wird am 18. April der Tag der unabhängigen Plattenläden gefeiert. Für Metalheads und Rock-Fans gibt es einiges zu entdecken, weswegen wir für euch eine Liste der Rock- und Metal-Highlights zusammengestellt haben.
Highlights des Record Store Day 2026
- Against Me! – NEW WAVE B-SIDES (Ltd 1 x 140g 12″ Pinke Vinyl, 5 Track EP) – RSD 2026 exklusiv
- Alcatrazz – NO PAROLE FROM ROCK’N’ROLL (LP, CD)
- Babymetal – LIVE AT THE 02 ARENA – HIGHLIGHTS (Col. 12″ EP, durchscheinend)
- Black Sabbath – SEVENTH STAR (Col. LP, rot und schwarz)
- Bring Me The Horizon – LO-FILES (12″ Vinyl)
- Cream – WHEELS OF FIRE: LIVE AT THE FILLMORE & WINTERLAND (3LP)
- The Darkness – ONE WAY TICKET TO BIRMINGHAM (Ltd. 2 x 140g 12″ rot & gelbe Vinyl) – RSD 2026 exklusiv
- Darkthrone – AS SHEEP AMONG WOLVES (LP)
- Deafheaven – KEXP SESSIONS (Ltd 1 x 140g 12″ schwarz, rot & grüne Vinyl Single) – RSD 2026 exklusiv
- Deep Purple – THE INFINITE B-SIDES AND BONUS SONGS (12″)
- Def Leppard – SLANG (Col. 2LP, magenta)
- Dinosaur Jr – LIVE IN HOLLYWOOD 1991 (12″)
- Fear Factory – DIGIMORTAL (LP)
- Girlschool – LIVE FROM THE CAMDEN PALACE (LP, CD)
- Hawkwind – PALACE SPRINGS (REMASTERED) (LP)
- Judas Priest – LIVE IN LOS ANGELES 90 (1LP 140g, dursichtige lila Vinyl)
- King Gizzard & The Lizard Wizard – BIG FIG WASP (LP)
- King Gizzard & The Lizard Wizard – LIVE AROUND THE GLOBE – PART IV: THE ACOUSTIC CONCERT (12″)
- Look Outside Your Window – LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW (LP)
- Lordi – HARD ROCK HALLELUJAH (12″)
- Megadeth – HIDDEN TREASURES (Col. LP)
- The Michael Schenker Group – LIVE & READY THE BEST OF MSG LIVE 1980 – 1984 (LP)
- Misfits – FAMOUS MONSTERS (Ltd 1 x 140g 12″ grün & lila Vinyl) – RSD 2026 exklusiv
- Mötley Crüe – LIVE WIRE EP (Col. LP)
- Motörhead – THE LOST TAPES VOL. 7 (Col. LP, weiß)
- Motörhead – ON PAROLE (50TH ANNIVERSARY REMIX) (Col. Ltd 1 x 140g 12″) – RSD 2026 exklusiv
- Napalm Death – HARMONY CORRUPTION (Col. 12″, rot und blau verschmolzene Vinyl)
- Papa Roach – CROOKED TEETH (Col. 12″, weiß und rot verschmolzene Vinyl)
- Puscifer – NORMAL ISN’T LIVE (Col. LP, rot)
- Ramones – SUMMER IN THE CITY: LIVE IN SAN FRANCISCO (Col. Ltd. 2 x 140g 12″) – RSD 2026 exklusiv
- Ritchie Blackmore’s Rainbow – LIVE FROM KÖLN 1976 (LP)
- Saxon – LIVE IN GERMANY 1991 (LP)
- The Sensational Alex Harvey Band – LIVE IN THE NEW WORLD – BERLIN 1976 (12″)
- Sex Pistols – JUBILEE (Col. LP, pink)
- The Sisters Of Mercy – FIRST AND LAST AND ALWAYS (Ltd 1 x 140g 12″, Black Ice Vinyl) – RSD 2026 exklusiv
- Skid Row – LIVE AT THE MOSCOW MUSIC PEACE FESTIVAL (Bild-Vinyl)
- Status Quo – LIVE IN HAMMERSMITH 1979 (LP)
- Stone Temple Pilots – LIVE AT ROLLING ROCK 2001 (Col. Ltd. 2 x 140g 12″) – RSD 2026 exklusiv
- The Sword – THREE SONGS (12″)
- Thin Lizzy – LIVE IN CLEVELAND 1976 (Col. 2LP, durchsichtig)
- Van Halen – LIVE IN NEW HAVEN, CT, 1986 (Col. Ltd. 2 x 140g 12″) – RSD 2026 exklusiv
- W.A.S.P. INSIDE THE ELECTRIC CIRCUS (12″)
Eine Liste der teilnehmenden Plattenläden findet ihr hier. Die vollständige Liste der Veröffentlichungen könnt ihr außerdem hier einsehen.
