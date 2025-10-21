Das ging schnell! Rock am Ring vermeldet: Nichts geht mehr, rien ne va plus, alle Tickets sind weg. Für Rock im Park gibt es noch Karten.

Damit war nach den jüngsten Band-Bestätigungen zu rechnen, nun ist es amtlich: Sämtliche Karten für die nächstjährige Auflage von Rock am Ring sind vergriffen. In den Sozialen Medien richten die Veranstalter freudige Worte an die Fans: "Noch nie zuvor ging’s so schnell – ihr habt Geschichte geschrieben. Die Vorfreude, nächsten Juni mit 90.000 von euch auf der Rennstrecke zu stehen, ist unbeschreiblich. Ihr seid der Ring!" Zeichen der Wertschätzung Das "Sold out" mit 90.000 verkauften Weekend-Tickets – so früh wie noch nie in der Geschichte des Festivals – stellt laut den Organisatoren "einen historischen Meilenstein" dar und "betont die ungebrochene…