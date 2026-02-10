Toggle menu

Wacken und Skyline trauern um Dietmar Wulfgramm

Den Wacken-Machern und Skyline fehlt Dietmar Wulfgramm
Den Wacken-Machern und Skyline fehlt Dietmar Wulfgramm
Foto: Getty Images, [Hans Henning Wenk]. All rights reserved.
von
Skyline und die Wacken Open Air-Ausrichter klagen über den Verlust von Keyboarder Dietmar "Diedel" Wulfgramm.
Aus dem hohen Norden erreichen uns traurige Neuigkeiten: Skyline (die Instanz des Wacken Open Air, bei der auch einst Festival-Macher Thomas Jensen in die vier tiefen Saiten griff) mussten Abschied von einem Band-Mitglied nehmen. So weilt Keyboarder Dietmar „Diedel“ Wulfgramm nicht mehr unter den Lebenden. Sowohl die Musikgruppe als auch die zwei Wacken-Bosse Holger Hübner und eben Jensen haben sich daher zu Wort gemeldet.

Schmerzlicher Verlust

„Diese Zeilen richten sich an alle, die uns nah und über die Musik verbunden sind“, heißt im offiziellen Statement von Skyline. „Wir möchten euch mitteilen, dass unser Dietmar, langjähriger enger Freund und Keyboarder unserer Band, verstorben ist. Dietmar war für uns weit mehr als ein Bandkollege. Über viele Jahre war er Teil unseres Lebens – auf der Bühne, im Proberaum und darüber hinaus. Sein Tod hinterlässt eine Lücke, die nicht zu füllen ist. Wir sind unendlich traurig über diesen schmerzlichen Verlust, zugleich aber auch dankbar für die gemeinsame Zeit, die Erinnerungen und die Musik, die uns auf immer verbinden wird. Diedel, Du fehlst!“

Darüber hinaus ließen es sich die Wacken-Chefs Holger Hübner und Thomas Jensen nicht nehmen, ebenfalls Worte der Trauer auszusprechen. „Es gibt Menschen, die begleiten dich nicht nur ein paar Jahre, sondern ein ganzes Stück deines Lebenswegs“, beginnt der Nachruf auf Dietmar „Diedel“ Wulfgramm. „Diedel war so einer. Für uns war Dietmar „Diedel“ Wulfgramm nie nur der Keyboarder von Skyline. Er war Weggefährte, Macher, Kumpel. Einer, der nicht viel Aufhebens um sich gemacht hat, aber ohne den vieles nie passiert wäre. Wir haben zusammen diese ganz besondere Energie gespürt, die nur entsteht, wenn Menschen dieselbe Leidenschaft für Metal teilen.

Diedel war nie der Lauteste im Raum – aber seine Präsenz war immer da. Mit Skyline und allem, was drum herum gewachsen ist, war er Teil einer Zeit, in der es nicht um Größe ging, sondern um Herzblut. Um Freunde, die zusammenhalten. Genau das hat Diedel verkörpert. Wir verlieren nicht nur einen Musiker. Wir verlieren einen Wegbegleiter. Einen, der die Geschichte des Events begleitet hat. Diedel, danke für die Jahre. Für die Freundschaft. Wir sehen uns wieder – irgendwo zwischen Feedback, Bier und einem verdammt guten Akkord. Holger & Thomas und das ganze W:O:A und ICS-Team“


Dietmar Wulfgramm gestorben Holger Hübner Skyline Thomas Jensen tot Trauer Verstorben Wacken Wacken Open Air
