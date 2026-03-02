Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 20.02. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Slagmaur und Carpenter Brut.

NMB Auf L.I.F.T. inszenieren NMB melodisch beseeltes, großes Prog Rock-Kino mit dezentem Musical-Aszendenten. Narrativ erfolgt hier die Rückkehr zur Konzept­erzählung. (Hier weiterlesen) Rob Zombie Auf THE GREAT SATAN finden sich durchaus Parallelen zum Solofrühwerk in Form von kettenrasselnden, kreissägenden Rückgriffen auf den Horror-Metal-Industrial-Hybrid des Debüts HELLBILLY DELUXE. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Märzausgabe.