Die Metal-Alben der Woche vom 22.07. mit Witchery, Karl Sanders, ZZ Top u.a.

1 von 15 Balls Gone Wild STAY WILD

2 von 15 Hatriot THE VALE OF SHADOWS

3 von 15 Imperial Triumphant SPIRIT OF ECSTASY

4 von 15 Lessmann/Voss ROCK IS OUR RELIGION

5 von 15 Nebula TRANSMISSION FROM MOTHERSHIP EARTH

6 von 15 Nicolas Cage Fighter THE BONES THAT GREW FROM PAIN

7 von 15 Oceans Of Slumber STARLIGHT AND ASH

8 von 15 Karl Sanders SAURIAN APOCALYPSE

9 von 15 Scar For Life SOCIOPHOBIA

10 von 15 Source Of Rage WITNESS THE MESS

11 von 15 Teethgrinder DYSTOPIA

12 von 15 Wake THOUGHT FORM DESCENT

13 von 15 Witchery NIGHTSIDE

14 von 15 Yatra BORN INTO CHAOS

15 von 15 ZZ Top RAW Previous Image Next Image

Witchery

Die zackige Melange aus Black- und Thrash Metal mit Punk-Attitüde erfährt im stürmischen Auftaktdoppel sowie ‘Popecruhser’ hittige Höhepunkte, wird in ‘Storm Of The Unborn’ sowie dem stampfenden ‘Left Hand March’ um atmosphärische Passagen ergänzt und inkludiert… (Hier weiterlesen)

NIGHTSIDE bei Amazon

Karl Sanders

„Nile ohne Death Metal“ reicht als Beschreibung allerdings längst nicht mehr aus: Karl Sanders entwirft faszinierende Gebilde aus Folklore, Ambient und umwerfender Gitarrenarbeit, die es in dieser Qualität auch auf den beiden Vorgängern nicht zu bestaunen gab. SAURIAN APOCALYPSE wäre perfekt dazu geeignet,… (Hier weiterlesen)

SAURIAN APOCALYPSE bei Amazon

ZZ Top

Die Aufnahmen wurden von Produzent Gibbons klang­lich bewusst roh gehalten. Erfreulich ist auch die für ZZ Tops Karriere exempla­rische Song-Auswahl, natürlich mit Klassikern à la ‘Just Got Paid’, ‘Tush’, ‘La Grange’, ‘Gimme All Your Lovin’’, ‘Heard It On The X’ oder ‘Legs’, aber eben auch mit feinen Kleinoden wie… (Hier weiterlesen)

RAW bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier sowie in der METAL HAMMER-Augustausgabe.

