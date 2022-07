Der im Juli 2021 ver­storbene Bassist Dusty Hill, Gitarrist Billy Gibbons plus Drummer Frank Beard trafen sich 2019 in der Gruene Hall im texanischen New Braunfels, um den Soundtrack für die Netflix-Dokumentation ‘That Little Ol’ Band From Texas’ zu zocken. Das Besondere daran: Die Aufnahmen wurden von Produzent Gibbons klang­lich bewusst roh gehalten. Erfreulich ist auch die für ZZ Tops Karriere exempla­rische Song-Auswahl, natürlich mit Klassikern à la ‘Just Got Paid’, ‘Tush’, ‘La Grange’, ‘Gimme All Your Lovin’’, ‘Heard It On The X’ oder ‘Legs’, aber eben auch mit feinen Kleinoden wie ‘I’m Bad, I’m Nationwide’, ‘Tube Snake Boogie’ oder ‘Thunderbird’.

RAW bei Amazon

Macht summa summarum eine Scheibe, die zwar kaum nennens­werte Neuerungen aufweist, doch allein aufgrund der historischen Bedeutung (es kommt Wehmut auf!) und der Sympathie für den knorrigen Blues Rock des Kulttrios ein echter Genuss ist.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***