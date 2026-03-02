Manowar-Gründer Ross The Boss und Twisted Sisters Dee Snider mit schweren Diagnosen. Edel-Metal(l) bei Olympia. Rückblick auf 70.000 Tons Of Metal. Powerwolf im Interview. Album der Woche von Hoaxed u.a.
Back In Black – das Metal-Update Manowar-Mitbegründer Ross The Boss leidet an ALS Metal-Musiker gewinnt Medaille bei Olympia 2026 Slipknots Spezialalbum erscheint endlich Aus für Dee Snider bei Twisted Sister Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit Rückblick auf die 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt Vorfreude auf Omnium Gatherum Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Hoaxed DEATH KNOCKS Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers –…