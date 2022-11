Foreigner wollen mehr Zeit zu Hause verbringen und machen daher Schluss mit Live-Tourneen. 2023 sagen sie daher laut "Servus!".

Foreigner sagen im kommenden Jahr laut "Servus!". Denn Mick Jones und Co. haben ihre Abschiedstournee für den Sommer 2023 angekündigt. Bislang stehen hierfür nur Termine in den Vereinigten Staaten von Amerika fest, aber die Rocker wollen laut eigenen Angaben auch noch einmal überall dahin, wo sie in den letzten Jahren aufgetreten sind. Sprich: Wenn die Band Shows in Deutschland ankündigt, erfahrt ihr es hier zuerst. "Vor vielen Jahren habe ich ein Lied namens ‘Feels Like The First Time’ geschrieben", kommentiert Gitarrist Mick Jones. "Und heute geben wir unsere letzte weltweite Konzertreise bekannt. Wir werden eine Show zeigen, die den gleichen…