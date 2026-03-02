Nachdem Lamb Of God vergangenes Jahr bereits zwei Singles veröffentlicht hatten, folgt in Bälde das neue Studioalbum.

Seit Monaten warten Fans gespannt darauf, nun ist es so weit: Lamb Of God veröffentlichen am 13. März ihr elftes Studiowerk. INTO OBLIVION folgt auf OMENS (2022) und markiert nach zwanzig Jahren die Rückkehr zu Epic Records. Zuletzt hatten Randy Blythe und Co. ein Engagement mit Nuclear Blast. Mit der Albumankündigung gibt es auch gleich die neue, gleichnamige Single ‘Into Oblivion’ auf die Ohren. Außerdem kann die Platte bereits in verschiedenen Ausführungen vorbestellt werden. Kreative Befreiung Für Gitarrist Mark Morton geht es auf dem Album vor allem darum, „kreativen Freiraum zu haben und nicht das Gefühl zu haben, irgendeinem Trend…