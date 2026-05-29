Anthrax-Gitarrist Scott Ian findet nicht, dass die aktuelle US-Regierung genug tut, um Kinder in den USA zu schützen.

Anthrax planen, noch dieses Jahr im September das erste neue Album der Band seit zehn Jahren zu veröffentlichen. Die erste Single der neuen Platte CURSUM PERFICIO, ‘It's For The Kids’, erschien am 15. Mai und fungiert laut Gitarrist Scott Ian als Ventil für seine eigene Wut. Er kritisiert außerdem die US-Regierung scharf. Kein sicherer Ort für Kinder Im Interview mit Allison Hagendorf auf die Inspiration des Lied angesprochen, antwortet der Musiker: "So gehe ich mit meiner Wut um. Ich habe über die Jahre gelernt, dass Wut oft aus der Angst entspringt, und einen Sohn zu haben, hat alles verändert. Wenn…