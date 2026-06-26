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Papa Roach live in Leipzig 23.11.2026

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Adresse:
Quarterback Immobilien Arena, Leipzig
Am Sportforum 2
04105 Leipzig

Webseite: https://www.quarterback-immobilien-arena.de/

Künstler: Papa Roach

Ort: Quarterback Immobilien Arena, Leipzig

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Böhse Onkelz: Die Setlist der Tournee 2026
Böhse Onkelz
Die Setlist der Böhse Onkelz-"Mitten unter euch"-Tournee 2026 ist bekannt.
Mitten unter euch: Unter diesem Motto touren Böhse Onkelz in den kommenden Wochen durch Deutschland. Ähnlich wie Metallica auf ihrer „M72 World Tour“ wird die Band auf einer 360-Grad-Bühne inmitten der Arenen stehen. Nun ist die wahrscheinliche Setlist bekannt geworden. Der Tourneeauftakt findet zwar erst morgen, am 12.6. in Leipzig statt, doch schon vor dem großen Auftritt in der Red Bull Arena gab es ein Warm-up-Konzert im Haus Auensee am 10.6. - die Setlist fand natürlich schnell ihren Weg ins Netz. Obwohl sich auf den Social Media-Kanälen der Band Fans auch kritisch äußern, weil zu viel Erwartbares und wenig Neues…
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