Randy Blythe (Lamb Of God): Metallica werden ewig währen

Die neueste von Charlie Benante initiierte Session hat Lamb Of God-Sänger Randy Blythe zu Gast. Die vier Musiker covern Discharge.

Anthrax-Schlagzeuger Charlie Benante ist unter all den Home-Konzertlern wohl der eifrigste. Davon könnt ihr euch auf seinem YouTube-Kanal überzeugen. Das erfolgreiche Trio Benante, Scott Ian (Anthrax, Gitarre) und Dan Lilker (Nuclear Assault, ex-Anthrax, Bass) haben sich Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe eingeladen. Anlass hierfür war eine Session zu Ehren der Hardcore-Helden Discharge. Erneut hat jeder Musiker bei sich zu Hause aufgenommen, und das Ergebnis ist, wie bei der S.O.D.-Session, pure, unverfälschte und ehrliche Musik. Und genau deswegen so begeisternd. https://www.youtube.com/watch?v=UUPv0GZCTFg Benante schreibt dazu, dass der Einfluss von Discharge auf den modernen, aggressiven Metal nicht zu hoch bewertet werden könne. "Ihr…