Die Glam-Metaller Def Leppard ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Die Band hat fast genug Material für zwei ganze Alben geschrieben.

Seit dem letzten Def Leppard-Album DIAMOND STAR HALOS sind bereits vier Jahre vergangen. Es wird also mal wieder Zeit für eine neue Platte! Das sieht die Glam Metal-Formation offenbar ähnlich, denn sie ist fleißig am Schreiben und hat auch schon einiges Material zusammen, wie Bassist Rick Savage People gegenüber bestätigt. Endphase Savage sagt: "Wir haben auf jeden Fall genug Material und wir werden bald so viel haben, dass es ziemlich bis ans Ende dieser Dekade reicht. Uns fehlen nur ein paar Songs, dann haben wir zwei Alben." Laut ihm will die Band gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres…