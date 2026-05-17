Alissa White-Gluz sieht in KI viel Potenzial für Gutes, macht sich über die Schattenseiten aber keine Illusionen.

Die Nutzung von KI spaltet aktuell Meinungen wie kaum ein anderes Thema, und auch im Metal laufen die Diskussionen auf Hochtouren. Sängerin Alissa White-Gluz (Ex-Arch Enemy) wägt im Interview mit EMP die Vorteile und Nachteile der Programme ab und versucht, diplomatisch an die Sache heranzugehen. Werkzeug Sie sagt: "Ich glaube, dass KI ein nützliches Werkzeug für Wissenschaft und Medizin sein kann. Ich bin gespannt, was sie da noch macht. Jahrzehnte von Studien blitzschnell lesen zu können, Schlüsse und Vergleiche ziehen zu können, könnte sehr hilfreich sein, um Heilmittel für chronische Erkrankungen zu finden und Menschen zu helfen. Dafür liebe ich KI. …