Laut Geoff Tate ist OPERATION MINDCRIME III bereits fast fertig. Alles, was noch fehlt, sei der „letzte Schliff“.

Seit Längerem arbeitet der frühere Queensrÿche-Frontmann Geoff Tate mit OPERATION: MINDCRIME III an einem dritten Teil der Albumtrilogie. Im Interview mit ‘Border City Rock Talk’ sprach der Musiker nun darüber, wie das Werk klingt, was die Fans erwarten dürfen und wie weit der Arbeitsprozess inzwischen fortgeschritten ist. Geoff Tate: Album könnte bald erscheinen „Wir sind gerade dabei, der Sache den letzten Schliff zu geben. [...] Wir waren ein paar Tage in Texas und haben neue Sachen ergänzt. Und jetzt haben wir am Ende dieser Tour zwei Tage frei und fahren nach San Francisco, um das Album fertigzustellen“, sagte Tate. „Ich…