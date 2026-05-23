Breaking Benjamin kommen bald für einige Termine nach Europa. Frontmann Benjamin Burnley nimmt jedoch einen anderen Weg als seine Kollegen.

Neun Jahre ist es inzwischen her, dass Breaking Benjamin live in Deutschland aufgetreten sind. Am 6. Juni soll es bei Rock im Park endlich wieder so weit sein. Es gibt jedoch einen guten Grund, dass Konzerte der Truppe um Frontmann Benjamin Burnley hierzulande rar gesät sind. Diesen erläutert Burnley im Interview mit Jesea Lee. Das kleinere Übel „Ich mache mich gegen Ende des Monats auf den Weg nach Europa. Und da ich nicht fliege, muss ich mit dem Schiff hinüberfahren – weshalb ich eine Woche früher abreisen muss als alle anderen.“ Auf die Frage, ob er Flugangst habe, antwortet Burnley:…