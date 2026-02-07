Toggle menu

Randy Hansen live in Bonn 25.10.2026

Künstler: Randy Hansen

50 Jahre ESP: Stählerne Äxte fürs Metal-Gelände
ESP_Matt-Masciandaro-2025-1-k
Als 1975 in Tokio die Firma ESP gegründet wurde, ahnte wohl niemand, dass sie zu einem der wichtigsten Gitarren- und Basshersteller werden würde.
Den kompletten Artikel über ESP findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! ESP-CEO Matt Masciandaro, der seit über 30 Jahren die Geschicke des Konzerns in Amerika leitet, zieht ein Resümee und gibt Ausblicke in die Zukunft des modernen Gitarrenbaus. METAL HAMMER: Matt, was unterscheidet ESP-Gitarren von denen anderer Hersteller? Matt Masciandaro: Unser Fokus liegt konsequent auf guter Spielbarkeit. Wir hören von Musikern immer wieder, dass sich mit ESP-Gitarren komplizierte und schwierige Performances leichter spielen lassen. Manchmal liegt dies an der ausgewogenen Balance…
