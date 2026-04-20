Randy Rhoads, dem legendären Gitarristen von Ozzy Osbourne, soll ein Denkmal zuteilwerden. Dafür wurde nun eine Petition gestartet.

Dieses Jahr würde Randy Rhoads seinen 70. Geburtstag begehen, doch jährte sich stattdessen am 19. März der Todestag des einstigen Gitarristen von Ozzy Osbourne zum 44. Mal. An diesem Tag 1982 stieg Rhoads (trotz seiner Flugangst) in den (gestohlenen) Flieger des Busfahrers Andrew Aycock. Dieser vollführte einige riskante Flugmanöver, wobei das letzte schiefging. Alle Insassen kamen ums Leben. Ein Ort zum Erinnern Bis heute ist Randy Rhoads Vorbild für viele Musiker, insbesondere Gitarristen, und wird nach wie vor von vielen Menschen verehrt. Um seiner zu gedenken, soll ein Denkmal errichtet werden. Zu diesem Zweck gründete ein gewisser Bill Lonero das…