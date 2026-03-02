The Exploited-Sänger „Wattie“ hat seit Längerem mit Herzproblemen zu kämpfen. Bei einer Show in Wiesbaden ist er nun zusammengebrochen.

Bei dem Konzert von The Exploited am 31. Januar kam es zu einem medizinischen Notfall. Frontmann Walter David „Wattie“ Buchan brach während der Show im Wiesbadener Schlachthof zusammen und musste ärztlich versorgt werden. Die Band cancelte daraufhin die folgenden Konzerte. Für den Musiker war das nicht der erste Zwischenfall dieser Art. Gesundheitliche Probleme Am 1. Februar veröffentlichten The Exploited über die Sozialen Medien folgende Erklärung: „Da Wattie gestern während des Konzerts in Wiesbaden zusammengebrochen ist, müssen wir die anstehenden Konzerte in Tallinn und Riga absagen. Wir versuchen, so schnell wie möglich neue Termine zu finden. Rostock und Berlin geben wir…