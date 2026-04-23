Andreas Kisser hat noch keinen richtigen Plan, wie es nach dem Ende von Sepultura weitergeht. An Ideen mangelt es dem Gitarristen aber nicht.

2023 haben Sepultura das Ende der Band verkündet – jedoch nicht, ohne den Abschied gebührend zu feiern. Seit Anfang 2024 befindet sich die Groove Metal-Institution daher auf Abschiedstournee. Das finale Konzert soll in ihrer Heimat São Paulo stattfinden. Vorher kommen die Brasilianer aber noch mal nach Europa. Außerdem erscheint am 24. April eine EP mit Namen THE CLOUD OF UNKNOWING. Den krönenden Abschluss der Band soll ein Live-Album bilden. Zu diesem Zweck sei jede Show seit Beginn der Tour aufgezeichnet worden, wie Gitarrist Andreas Kisser bereits Ende 2024 erzählte. Neue Wege Da die Abschiedssause noch in diesem Jahr enden soll,…