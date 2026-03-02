Arch Enemy und ihre ehemalige Sängerin Angela Gossow deuten beide auf Instagram etwas Neues an.

[Update 16.2.2026:] Nach der Veröffentlichung eines zweiten Teasers, den Arch Enemy, die Bandmitglieder sowie Managerin und Ex-Sängerin Angela Gossow geteilt haben, herrscht Klarheit. In dem kurzen Clip ist unter anderem eine behandschuhte, vermutlich weibliche Hand zu sehen, die ein am Boden liegendes Mikrofon ergreift. In den Kommentaren (siehe auch Originalmeldung unten) überschlugen sich die Vermutungen der Fans, dass Angela Gossow nach der Trennung von Alissa White-Gluz wieder als Sängerin bei Arch Enemy zu hören sein wird. Nun hat sie sich selbst dazu geäußert: Angela Gossow betont nun in einem Kommentar zum Teaser, dass sie nicht die neue Sängerin von Arch…