David Ellefson kann offenbar nicht genug von Europa bekommen und kehrt schon bald mit einer Besonderheit in hiesige Gefilde zurück.

Ähnlich wie vergangenen Herbst kündigt der einstige Megadeth-Bassist David Ellefson relativ spontan eine Europareise an. Schon im März geht es wieder auf „Bass Warrior Tour“. Ellefson und seine Solo-Band präsentieren erneut ausgewählte Stücken aus seiner vier Jahrzehnte währenden Karriere, darunter Megadeth-Klassiker, Solomaterial sowie weitere Hard Rock- und Metal-Favoriten. Höhepunkt des Programms soll jedoch die vollständige Aufführung des Megadeth-Albums COUNTDOWN TO EXTINCTION von 1992 sein. Voller Terminkalender Der Bassist meint, die Tournee sei für „Fans in ganz Europa zu einem jährlichen Fest geworden. Dieses Jahr freue ich mich besonders darauf, das Album COUNTDOWN TO EXTINCTION in voller Länge auf der Tour…