Till Lindemann veröffentlicht gemeinsamen Song mit Zaz

Foto: CKönigsmayr/kingsizepictures.co. All rights reserved.

Wenn Rammstein pausieren, haben die einzelnen Mitglieder Zeit für ihre eigenen Projekte. Gitarrist Richard Kruspe grüßt bekanntlich gerade vom unserem aktuellen METAL HAMMER-Titelbild. Und Sänger Till Lindemann ist sowieso umtriebig wie eh und je. Nach seinen drei zuletzt veröffentlichten Solo-Tracks ‘Alle Tage ist kein Sonntag’, ‘‘Lubimiy Gorod (Любимый город)’ und ‘Ich hasse Kinder’ gibt es nun ein weiteres neues Stück zu hören (siehe unten).

Garten der Tränen

Besagten Song hat Till Lindemann allerdings nicht im Alleingang umgesetzt, sondern in Zusammenarbeit mit der französischen Künstlerin und Chanson-Sängerin Zaz. Kürzlich kam ihr aktuelles Studioalbum ISA auf die Märkte dieser Welt, daher ist nun auch die Kollaboration mit Lindemann verfügbar. Das Lied trägt den Titel ‘Le jardin des larmes’, was zu Deutsch „Der Garten der Tränen“ heißt. Der Song biegt als traurige Ballade um die Ecke, so kann sich der 58-Jährige von seiner zarten Seite zeigen.

Darüber hinaus gibt es im Internet Spekulationen darüber, dass der gebürtige Leipziger mit Zaz ein Musikvideo zu ‘Le jardin des larmes’ gedreht hat. Allem Anschein nach sind die beiden dafür extra nach Usbekistan gereist — zumindest hat Till Lindemann in den Sozialen Medien ein Foto aus dem zentralasiatischen Land gepostet (siehe weiter unten). Vor Kurzem hatte Till Lindemann eine Solotournee angekündigt, die ihn im kommenden Jahr in die Ukraine, die Slowakei, die Tschechische Republik, Lettland und Russland führt. In Bälde sollen weitere Termine verkündet werden. 2022 wird Lindemann aber mindestens eine Show hierzulande spielen — nämlich auf dem heiligen Acker des Wacken Open Air, bei dem der Rammstein-Mann neben Slipknot und Judas Priest als Headliner fungiert.

TILL LINDEMANN AUF „ICH HASSE KINDER TOUR 2022“

18.01.2022 Kiew, Stereo Plaza (Ukraine)

20.01.2022 Bratislava, Incheba Expo Arená (Slowakei)

22.01.2022 Prag, Tipsport Arena (Tschechische Republik)

23.01.2022 Riga, Arena Riga (Lettland)

26.01.2022 Novosibirsk, Expocentre (Russland)

28.01.2022 Moskau, CSKA Arena (Russland)