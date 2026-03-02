Ex-Slipknot-Sänger Anders Colsefni feiert das MATE. FEED. KILL. REPEAT.-Jubiläum mit einem Spezialkonzert.

Der ursprüngliche Slipknot-Sänger Anders Colsefni kündigte ein ganz besonderes Konzert an: Am 6. Juni 2026 wird er im Wooly’s in Des Moines, Iowa das legendäre Frühwerk MATE. FEED. KILL. REPEAT. live zelebrieren – jenes inoffizielle Debütalbum, welches Slipknot einst den Weg aus den Underground-Clubs Iowas auf die größten Bühnen der Welt ebnete. Das Jubiläumskonzert des Slipknot-Debüts kündigt der ehemalige Slipknot-Sänger via Instagram an. Konzertpläne des ehemaligen Slipknot-Sängers Begleitet wird Colsefni dabei von The Crowz, einer von ihm zusammengestellten neuen Formation aus „old-school Midwest musicians“. Der Name ist dabei Programm: Bevor es die Maggots gab, existierten die Crowz. Nun soll dieses…