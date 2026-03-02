Vor zehn Jahren verlor die Musikwelt mit David Bowie einen ihrer visionärsten und innovativsten Künstler. Auch im Metal hinterlässt der Starman Spuren.

10. Januar 2016: David Bowie ist tot. Noch zwei Tage vorher hatte der Musiker BLACKSTAR veröffentlicht. Ein düsteres, okkultes Album, das genau das verkörperte, was ihm bevorstand. Bowie und der Tod Bowie war mit der Endlichkeit vertraut. 1969 besang er in ‘Space Oddity’ das mysteriöse Verschwinden des fiktiven Astronauten Major Tom und zündete damit seine langlebige Karriere. 1973 ließ er seine berühmte Bühnenfigur Ziggy Stardust sterben. 1975 entrann er selbst nur knapp dem Drogentod in Los Angeles, und 2004 erlag er beinahe einem Herzinfarkt. Doch nie hatte der Künstler den Tod so deutlich besungen wie auf BLACKSTAR. In den dazugehörigen…