Guns N’ Roses kommen diesen Sommer in verringerter Personenstärke auf Tournee — ein Band-Mitglied muss pausieren.

Guns N’ Roses gehen dieses Jahr bekanntlich wieder auf Welttournee. Wie Axl Rose und Co. kürzlich mitgeteilt haben, müssen die Sleaze-Rocker dabei jedoch ohne ein Band-Mitglied auskommen. Und zwar wird Keyboarderin Melissa Reese die anstehenden Shows aussetzen. Ausführlich erklären die US-Amerikaner dies nicht, sondern verweisen auf "unvorhergesehene persönliche Gründe". Sound-Upgrade "Melissa Reese wird sich der Gruppe auf Tour wegen unvorhergesehener persönlicher Gründe nicht anschließen", heißt es im offiziellen Statement hierzu. "Wir hoffen, dass unsere Fans es verstehen." Guns N’ Roses waren erst 2025 auf großer Tournee und haben dabei unter anderem in Wacken gespielt, doch 2026 soll es keineswegs ruhiger…