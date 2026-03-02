Beim Full Metal Mayrhofen Festival Ende März 2026 vereinen sich die Traditionen des Zillertals mit der Leidenschaft der Metalheads. Finales Line-up und Tagesaufteilung bestätigt!

Full Metal Mayrhofen Datum Das Full Metal Mayrhofen findet vom 23. März bis zum 28. März 2026 statt. Veranstaltungsort CH-6290 Mayrhofen Tickets Der Vorverkauf ist gestartet. Alle Infos zur Ticket-Buchung findet ihr hier. Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Beyond The Black Bloodbound The Butcher Sisters Die Analphabeten Donots Doro Dragony Emil Bulls Ensiferum Grimming Induction In Extremo Liquid Steel Ozzyfied Paleface Swiss Rauhbein Seasons In Black Turbobier Kasermandl und Stieralm: Evil Jared & Krogi, Mambo Kurt, Reis Against The Spülmachine, Blechblos’n, Da Rocka & Da Waitler, Cowgirls From Hell,…