Wacken Open Air 2019: Das 30. W:O:A ist ausverkauft!

Das Wacken Open Air 2018 bietet über "Energy Hub" informative Erlebnisse für die Besucher und einfache Tools zur Nutzung grüner Energie vor Ort.

Der Veranstalter des Wacken Open Air, die ICS Festival Service GmbH und GP JOULE werden zukünftig kooperieren: Der Pionier für 100 Prozent erneuerbare Energielösungen mit Hauptsitz in Nordfriesland begleitet die ICS Festival Service bei ihrem Vorhaben, in den kommenden Jahren sowohl das weltweit größte Metal Festival als auch weitere Events sukzessive auf erneuerbare Energie und grüne Mobilität umzustellen. Das Wacken Open Air 2018 wird zu einem ersten Meilenstein auf diesem konsequent zu beschreitenden Weg, an dessen Ende eine vollständige Klima-Neutralität liegen soll. "GP JOULE und ICS wollen gemeinsam innovative wie praktikable und begeisternde Lösungen für die vollständig regenerative Energieversorgung von…