Rush haben nach dem Tod von Neil Peart einige — sagen wir — unmoralische Angebote von anderen Schlagzeugern bekommen.

Bassist Geddy Lee und Gitarrist Alex Lifeson von Rush haben sich vergangenen Herbst — fünf Lenze nach dem Tod ihres Schlagzeug-Kompagnons Neil Peart im Jahr 2020 — mit der deutschen Drummerin Anika Nilles zusammengetan. Allerdings gab es bereits viel früher Avancen von anderen Trommlern, die versuchten, sich als Nachfolger von Peart ins Spiel zu bringen. Wie Lee in einem aktuellen Interview mit Guitar World ausplaudert, empfand er diese Angebote als höchst unpassend. Kein Feingefühl "Leute, die uns nahestehen — gute Freunde, die erfolgreiche Schlagzeuger sind —, würden niemals so etwas ermessen, weil sie zu viel Respekt haben — nicht nur für…