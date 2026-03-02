Battle Beast-Bassist Eero Sipilä hat nicht mit dem Ausstieg von Frontfrau Noora Louhimo gerechnet. An ein Ende der Band dachte der Musiker trotzdem nicht.

Frontfrau Noora Louhimo stieg im Dezember 2025 bei Battle Beast aus. Auch Band-intern war man offenbar auf diesen Schritt nicht vorbereitet. Wie Bassist Eero Sipilä im Interview mit Metal Mal erklärte, sei er überrascht vom Ausstieg der Sängerin gewesen, die sich fortan auf ihre Solokarriere konzentrieren will. Doch er hat schnell neue Kraft gefunden, Battle Beast fortzuführen. Kein leichter Abschied „Ich erinnere mich nicht mehr genau an das exakte Datum, aber sie kündigte an, dass sie gehen will, und wir haben wirklich versucht, sie zu überreden, die bereits geplanten Konzerte (in Japan, Australien und China im März 2026 – Anm.d.A.)…